Лучший в истории: каким был самый успешный номер Евровидения, собравший рекордное количество баллов, и кому он принес победу

Каждый год в финале Евровидения еврофаны и профессиональное жюри из каждой страны-участницы голосуют за своих фаворитов. Их баллы суммируются и победу одерживает тот артист или коллектив, набравший больше всего очков.

Видео дня

Самым успешным в истории конкурса стало выступление певца из Португалии, которое оценили в рекордные 758 баллов. OBOZREVATEL решил вспомнить, как это было (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В 2017 году самое масштабное песенное шоу, как известно, прошло в Киеве, ведь за год до этого победу одержала певица Джамала. 6 лет назад в столице Украины собрались представители из десятков стран, чтобы сразиться за кубок победителя.

Первую строчку тогда занял португальский исполнитель Сальвадор Собрал с лирической песней "Amar pelos dois". Артист не просто одержал победу для своей страны, но и вошел в историю как участник, набравший больше всего баллов – 758.

Интересно, что его номер был прост и не сопровождался активной подтанцовкой, спецэффектами, сложной постановкой и экстравагантным образом. В 2017 году зрителей и судей поразили исключительно вокал и песня конкурсанта, написанная его сестрой.

Следует заметить, что история артиста была довольно драматичной, что, несомненно, повлияло на его победу. Дело в том, что он с детства страдал от порока сердца и до конца 2017 года нуждался в пересадке.

Уже через 4 месяца после победы Сальвадор попал в реанимацию, а врачи не давали утешительных прогнозов. Спустя еще 4 месяца артист впервые выступил после пересадки сердца.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в истории Евровидения всего одному певцу удавалось выиграть его дважды. Кто он и какой стране дважды принес победу – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!