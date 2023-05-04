Пережила потерю мужа и оставила необычное завещание: как сложилась судьба первой победительницы Евровидения

Первый песенный конкурс Евровидение состоялся 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано в зале известного театра Курсааль. Победительницей шоу стала 32-летняя представительница страны-хозяйки Роза-Мина Шерер, более известная под псевдонимом Лиз Ассиа. Тогда в нем приняли участие всего 7 стран – Нидерланды, Швейцария, Германия, Бельгия, Франция, Люксембург и Италия.

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В отличие от привычного нам формата конкурса, в первом Евровидении каждая страна-участница представляла сразу 2 композиции. Ассиа спела "Das alte Karussell" и "Refrain", последняя из которых и принесла ей первое место. OBOZREVATEL хочет рассказать интересные факты из жизни звезды, судьба которой выдалась не такой уж и простой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Роза-Мина родилась 3 марта 1924 года в швейцарском городе Рупперсвиль. Свою карьеру красавица начала как танцовщица, но в 1940 году знаменитость вышла на сцену в роли певицы. После завершения Второй мировой войны Ассию знал каждый во Франции и Германии. Интересно, что женщина трижды брала участие в Евровидении, но именно первый раз для нее стал успешным.

В 1963 году в возрасте 39 лет Шерер вышла замуж за датчанина Педерсена. Мужчина владел несколькими отелями и попросил свою любимую помочь ему с бизнесом. После чего брюнетке пришлось забыть о своей деятельности. После его смерти в 1995 артистка снова вернулась на большую сцену. А в 2007 году она победила в швейцарском конкурсе "Grand Prix der Volksmusik".\

Лиз Ассиа последние свои годы жила во французском городе Канны. Детей у женщины не было. Перед смертью певица тяжело болела и завещала друзьям свою собаку породы карликовая такса, чтобы они позаботились о ней. Скончалась певица 24 марта 2018 года на 95-м году жизни.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, в этом году состоится уже 67-й по счету конкурс Евровидения. 9 мая пройдет первый полуфинал шоу. В нем будут бороться 15 вокалистов. Всего в этом году в Ливерпуле соберутся представители из 37 стран.

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