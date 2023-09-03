'Наконец-то признался, что наш': 'двойник' Зеленского из Италии поразил украинцев гопаком. Видео

Торговец морепродуктами из Неаполя, Италия, Джиджи Пешериа, который стал звездой в сети благодаря своей неимоверной схожести с Владимиром Зеленским, записал особенное видео для своих украинских фанатов. "Двойник" президента станцевал зажигательный гопак.

Видео дня

Для этого итальянец выбрал знаменитый трек группы Go_A "Весняночка". Видео с украинским танцем "козак" обнародовал в своем TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Джиджи постарался повторить элементы гопака, но в итоге лишь амплитудно размахивал ногами влево и вправо.

Украинские интернет-пользователи остались в восторге от танцевального таланта "соотечесвтенника". В комментариях они усыпали блогера забавными и восхищенными комментариями.

"Наконец-то он признался, что наш", "Украинизировали", "Кто едет в Италию, срочно нужно подарить нашему Джиджи вышиванку", "Ждем в гости после победы Украины", "Теперь у него появятся амбиции идти в президенты Италии", "Наверное в генетическом коде все-таки есть наша ДНК", "Козак", – комментируют украинцы.

Отметим, за итальянцем в TikTok следит больше миллиона интернет-пользователей. Видео, на которых он просто лакомится на камеру рыбой, фруктами и другими различными деликатесами, собирают от 200 тысяч до миллиона просмотров. Известно, что ранее "двойник" украинского гаранта работал барменом. Сейчас же он – продавец рыбы. Джиджи обожает показывать подписчикам свои рабочие моменты. Теперь итальянец еще и знаменитый блогер. Его нередко приглашают на интервью, во время которых он делится успехом своих вирусных роликов. Однако настоящую славу Пешериа, безусловно, принесла его внешность. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский признался, что старается совершенно не думать об угрозе собственной жизни. Он осознает, что ежедневно является одной из главных целей для российской стороны, однако не зацикливается на этом, дабы "не держать самого себя на цепи". Также президент рассказал, как проходит его утро, и какую музыку он слушает. Все подробности – в нашем материале.

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