'Музыка действительно помогает': Зеленский рассказал, как начинает утро, и высказался об угрозе жизни

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что старается совершенно не думать об угрозе собственной жизни. Он осознает, что ежедневно является одной из главных целей для российской стороны, однако не зацикливается на этом, дабы "не держать самого себя на цепи".

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Такой комментарий прозвучал от украинского лидера в эксклюзивном интервью корреспондентке CNN Эрин Бернетт. Зеленский привел в пример террориста-диктатора Владимира Путина, который маниакально зациклен на собственной безопасности, что буквально не вылазит из своего бункера, пока на публике появляются очередные его двойники.

"Я буду честен с вами, если бы я постоянно думал об этом, я бы просто замкнулся в себе, совсем как Путин сейчас, который не выходит из своего бункера. Можно посадить себя в клетку, как животное, и держать там на цепи, постоянно думая, что тебя вот-вот убьют. Конечно, мои телохранители должны думать, как этого не допустить, и это их задача. Я же об этом не думаю", – признался Зеленский.

Украинский гарант также рассказал о том, как начинает свое утро. По словам Зеленского, он любит послушать любимые композиции – музыка отвлекает и помогает. Удается президенту иногда даже выделять время на чтение книг.

"В одиночестве я могу быть с музыкой, это правда, или с книгой. И рано-рано утром, когда нет ни звуков, ни людей, никого. Я могу просто читать. Думать, думать. И музыка очень помогает", – прокомментировал он.

Президент поделился, кого любит слушать. В плейлисте гаранта – зарубежный рок, а также украинские современные и старые хиты.

"Мне нравится AC/DC. И украинская музыка – конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский – мой родной язык. Поэтому ты понимаешь не только музыку, ты понимаешь слова. AC/DC – я не понимаю всех слов. Но мне нравится энергия, которой заряжает AC/DC на целый день. Особенно во время тренировки в шесть или семь утра", – рассказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, где сейчас находятся его дети. Так, 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл, по словам украинского лидера, остаются дома.

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