'Меркьюри отдыхает': cкрипач из ВСУ Моисей Бондаренко сыграл 'We will rock you' перед воинами и стал звездой сети

Украинский скрипач Моисей Бондаренко в составе "Культурного десанта" исполнил бессмертный хит группы Queen – "We will rock you", прославивший британского певца Фредди Меркьюри. Артисты выступали перед воинами, храбро защищающими Украину.

Ролик стал вирусным в TikTok, собрав почти 100 тысяч просмотров за сутки. Его опубликовали на странице "Культурного десанта", созданного для поднятия духа украинских военных и освобожденных из оккупации людей (чтобы посмотреть фоты и видео, доскролльте до конца страницы).

"Десант" приехал прямо на позицию к воинам с саксофонистом, скрипачом и пианистом, которые вместе сыграли мотив вдохновляющей песни "We will rock you".

Видео дня

В это время военные топали и хлопали, как это делают во всем мире во время прослушивания хита. Некоторые снимали концерт, а другие просто наслаждались талантливым исполнением песни.

В комментариях воинам ВСУ пожелали защиты и мужества отстаивать свою землю, а также расхвалили музыкантов за профессиональную работу и мелодичное звучание.

"Ребята, вы невероятны. Береги вас Боже, вернитесь живыми домой", "Наши красавцы, как вы прекрасны!" "Ребята-музыканты, вы даже не представляете, какое вы хорошое дело делаете для наших ребят", "Какие вы замечательные, круто", "Меркьюри отдыхает", – написали в комментариях.

Ранее Моисей Бондаренко очаровал украинцев чувственной игрой на скрипке на передовой. Видео, где он посреди поля играет "Someone you loved" шотландского исполнителя Льюиса Капальди, стало вирусным в сети.

Также OBOZREVATEL писал, что певец Коля Серга, подбадривающий защитников Украины в составе "Культурного десанта", рассказал, как однажды ему и певцу нигерийского происхождения Мирославу Кувалдину пришлось проучить пророссийскую пожилую женщину в Дружковке Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!