'Нацисты, валите в свою Украину!' Коля Серга и Мирослав Кувалдин поставили на место фанатку Кремля, возмущенную песней об оккупантах

Известный музыкант Коля Серга, подбадривающий защитников Украины в составе "Культурного десанта", рассказал, как однажды ему и певцу нигерийского происхождения Мирославу Кувалдину пришлось проучить пророссийскую пожилую женщину в Дружковке Донецкой области. Жительница городка назвала артистов и защитников "нацистами".

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Чтобы не портить атмосферу и поддержать военных, звезды умело поставили на место фанатку Кремля. Об этом Коля Серга рассказал в интервью на YouTube-канале "Ґрунт" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Дружевку "Культурный десант" приехал, чтобы поддержать героев в составе ДШВ (десантно-штурмовые войска). Артисты расставили аппаратуру на одной из улиц и начали концерт.

Коля Серга пел коломыйки, в которых высмеивал российских артистов и оккупантов, но его выступление беспардонно прервала пожилая женщина, набросившаяся на команду с обвинениями в том, что они использовали нецензурную лексику.

"Она говорит: "Из-за вас одни проблемы. Е**ные американцы вас купили. Нацисты, валите в свою Украину. Здесь не ваша Украина". Я понимаю, что конфликтная ситуация. Я говорю: "Слушайте, у меня для вас есть подарок – афробандеровец Мирослав Кувалдин", – вспомнил Коля Серга.

Когда к пожилой женщине подошел известный артист, он рассказал ей шутку, которую оценили не только украинцы, но и иностранцы.

"У него есть фирменная шутка, которая добила эту бабушку. Он говорит: "Слушайте, меня зовут Мирослав Джонович Кувалдин. У меня мама – москалька. И это единственная порядочная москалька, которую я знаю. А отец у меня из Нигерии. Как мне приятно думать, что для моего рождения 50 лет назад, н*гры еб*ли москалей", – процитировал друга артист.

После разговора с путинисткой звезды продолжили свой концерт и спасли испорченное настроение военным.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Коля Серга назвал украинскую певицу, отказавшуюся приехать на фронт. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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