''Когда ждешь, чтобы полетать'': защитник рассмешил сеть видео с дроном

Украинский защитник рассмешил сеть видео, как ожидает разрешения, чтобы запустить дрон. Под забавную мелодию он позировал у антенны, лежал на ящике и танцевал, чтобы скоротать время.

Видео дня

Ролик воин ВСУ запостил в своем TikTok-аккаунте. За два дня он собрал почти 1,5 млн просмотров и более 2500 тысяч комментариев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда ждешь всех возможных разрешений, чтобы полетать. Лучшая работа в мире", – написал боец Вооруженных сил Украины.

На видео он в такт музыке сначала сидит на большом ящике, а затем лежит, глядя в небо. Когда это ему надоело, герой забавного видео подошел к дрону и пальцем проверил, откуда дует ветер.

Потанцевав немного, защитник переместился к антенне и одновременно с ней начал двигаться, держа вытянутые перед собой руки. В конце он просто шагал по полю в ожидании команды.

Украинцы в комментариях пришли в восторг от чувства юмора военного. Они заявили, что это одно из лучших видео с фронта, которое они видели.

"Это лучшее, что попадалось в TikTok в последнее время", "Спасибо за позитив", "Мне нужно продолжение", "Какие вы у нас невероятные", "Сделали мой день. Этого можно смотреть вечность", "Говорят, он до сих пор ждет", "Оскар" в студию", – говорится в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стихотворение украинской писательницы Лины Костенко "Крылья" декламировал актер Константин Скиба. Правда, украинец изменил текст произведения под реалии войны.

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