Украинский актер изменил стихотворение ''Крила'' Лины Костенко под реалии войны и поразил сеть мощным прочтением. Видео

Стихотворение выдающейся украинской писательницы Лины Костенко "Крила" по праву считается культовым. Его учили наизусть в школе дети, а также декламировали знаменитые актеры театра и кино, один из которых Константин Скиба. Правда, украинец несколько изменил текст произведения под реалии войны.

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Если в оригинале мы читаем о том, что "крилатим ґрунту не треба", то в измененной версии Константин рассказывает о свиньях, которым своей земли мало, поэтому они запускают ракеты в небо. Видео с прочтением новой адаптации поэзии от актера стало вирусным в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, всего за сутки после публикации (на момент написания новости) ролик посмотрело больше 200 тыс. интернет-пользователей, оставив под ним около 55 тыс. лайков и сотни восторженных комментариев.

Скиба талантливо и крайне эмоционально прочитал свою версию "Крил" об оккупантах-свиньях и украинцах-людях.

"А й правда, свині тільки ґрунту і треба / Землі своєї мало, то будуть їб***ть небо / Не знають вони, що таке воля, / Не чують вони, коли кричать їм про горе / ЗМІ ж волатимуть, що правда є сила / А як же людина? А що людина, / Що живе на землі, свиню не чіпає / Та від неї претензії має / Претензії має / Вони, ті претензії, безглузді на диво / Нема в них чесноти, нема к ним довір'я / Свиня і не слухатиме про кохання / Нащо до свободи їй поривання? / Немає поваги до чужої роботи / Начхати їй на слово "турбота" / Людина свиню не чіпає, та від неї претензії має / Претензії має", – щемяще продекламировал актер.

Зрители делились своими впечатлениями от услышанного в комментариях. Они писали: "По моему мнению, это стихотворение должно занять историческое место", "Надеюсь, Лина Костенко это увидит. Мурашки по коже", "Сильно. Даже не могу описать свои эмоции, но это круто", "Очень сильная адаптация, видеоряд и исполнение", "Это просто невероятно", "Очень душевно и проникновенно", "Это шедевр, как минимум", "Ком в горле, слезы на глазах".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стихотворение "Крила" Лины Костенко продекламировал прямо на фронте украинский боец. Он показал "крылья" воинов Вооруженных сил Украины, растрогав сеть до слез.

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