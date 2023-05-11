Как проголосовать Украине во втором полуфинале Евровидения-2023: подробная инструкция

Второй полуфинал Евровидения-2023 состоится в четверг, 11 мая, в Ливерпуле. Бороться за выход в гранд-финал и в последующем за победу будут 16 стран. Согласно обновленным правилам, в полуфиналах международного песенного конкурса голосуют только зрители. Результат в финале будут формировать зрительское голосование и баллы национального жюри. Украина сможет принять участие в голосовании уже 11 мая.

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OBOZREVATEL расскажет, кто сможет голосовать во втором полуфинале и как отдать свой голос за участника. Зрители из 16 стран, выступающие во втором полуфинале, смогут голосовать за своих фаворитов. Среди них: Дания, Армения, Румыния, Эстония, Бельгия, Кипр, Исландия, Греция, Польша, Словения, Грузия, Сан-Марино, Австрия, Албания, Литва и Австралия. Также отдать свои голоса возможно Украине, Испании и Великобритании.

Зрители будут голосовать через официальное приложение Евровидения для Android и iOS, а также с помощью СМС. Номера, на которые нужно будет отправлять код участника, покажут на экранах во время прямого эфира и на сайте www.esc.vote. Дабы проголосовать из Украины, нужно отправить СМС с кодом участника на номер 7576. Его стоимость – 7 гривен.

Ниже вы сможете увидеть номера для СМС-голосования в каждой из стран-участниц. В последней колонке написана стоимость одного сообщения для разных стран.

Отметим, если ваша банковская карта выпущена в стране, где платежные системы не обрабатывают платежи по юридическим или другим причинам, транзакция будет отклонена. Это значит, что ваш голос не учтут.

Голосование во втором полуфинале Евровидения начнется после того, как все конкурсанты выступят. Оно будет длиться ограниченный период времени – ведущие объявят о начале и окончании этого процесса. Голоса, полученные раньше или позже указанного времени, – также не учитываются.

Недавно OBOZREVATEL информировал, президент Владимир Зеленский признался, что был не в восторге от идеи провести Евровидение-2023 в Великобритании. Лидер страны хотел, чтобы конкурс организовали в государстве, граничащем с Украиной.

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