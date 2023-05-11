Зеленский просил, чтобы Евровидение состоялось не в Великобритании, но ему отказали: какую цель преследовал президент

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что был не в восторге от идеи провести Евровидение-2023 в Великобритании. Глава независимого государства связывался с людьми, которые выбирали локацию, чтобы убедить их провести конкурс в стране, граничащей с Украиной, но договориться им не удалось.

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Владимир Зеленский хотел, чтобы украинцы имели возможность поехать на шоу, ведь Евровидение в этом году состоится именно от имени Украины. Об этом он рассказал в новом интервью BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Президент Украины начал с того, что прежде всего его волнует и огорчает геноцид украинцев, поэтому победа в войне для гаранта – приоритет. Впрочем, вопросом проведения Евровидения он также занимался.

"Я очень уважаю Британию: ее граждан и прекрасное государство. С самого начала мое мнение было, если мы не сможем принимать Евровидение, оно должно состояться в каком-то из государств, имеющем с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было бы очень близко", – сказал Владимир Зеленский.

Он пояснил, что, например, в Польше сейчас нашли убежище миллионы украинцев, которые с удовольствием посмотрели бы шоу вживую.

"Хотелось бы оставить ощущение того, что жизнь продолжается. Потому что мы боремся именно за самое главное: за людей и за жизнь. Я связывался с людьми из Евровидения, принимающими решения. У них другой взгляд на это. Но главное, что конкурс проходит", – добавил президент.

Напомним, что уже сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2023, где выступят 16 стран. Украинцы смогут проголосовать.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились фото из репетиции второго полуфинала, где видны образы ведущих шоу. Своими нарядами они создали сочетание цветов украинского флага.

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