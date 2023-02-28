Аутентичная песня ''Парова машина'' за считанные дни стала безумно популярной благодаря волшебному голосу украинки: как создавался хит 2023 года

Аутентичная украинская песня "Парова машина" на считанные дни стала хитом и полюбилась украинцам в тылу и защитникам на передовой. Любительское видео талантливой Ярины Квасний собрало почти 5 млн. просмотров и дало толчок созданию десятков ремиксов.

Видео дня

Песню уже назвали хитом 2023 года и каждый день просят автора о студийной версии целого трека. Под пение украинки сняли видео Центр противодействия дезинформации, защитники на фронте и обычные любители качественной музыки. Один из самых известных ремиксов на YouTube собрал уже почти 400 тысяч прослушиваний, а это больше, чем многие песни известных звезд (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Всеукраинский ажиотаж начался 19 февраля, когда на странице Ярины Квасний появилось видео, где она а капелла исполнила первый куплет забытой многими украинской аутентичной песни "Парова машина".

Очаровательный голос юной вокалистки так понравился пользователям, что они мгновенно начали распространять ролик, снимать под звук свои видео и оставлять комментарии, которых собралось уже около 6 тысяч. Через несколько дней восхищение украинцев подхватили битмекеры, которые начали создавать танцевальные ремиксы с голосом Ярины Квасний.

Некоторые из них она одобрила и дала свое разрешение на публикацию в сети. На YouTube уже можно найти разнообразные вариации, но больше всего пользователям понравился ремикс TeeKai, который за несколько дней собрал почти 400 тысяч прослушиваний.

В TikTok можно найти много роликов под звук талантливой девушки, авторами которых стали военнослужащие. А в комментариях некоторые из них поблагодарили за мощный трек, с которым они с удовольствием будут воевать на передовой.

Оценили талант Ярины Квасний и звезды украинского шоу-бизнеса. К примеру, реперша Алена Алена, которая также оставила свой комментарий под видео.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на годовщину несокрушимости украинского народа певец Макс Барских презентовал трек, который он посвятил всем матерям, которые ждут своих сыновей. Только люди из крови и плоти могут победить зло и это произойдет, уверен исполнитель.

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