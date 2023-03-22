''Это разбило мне сердце'': ирландский виолончелист поразил украинцев исполнением песни ''Ой у вишневому саду''. Видео

Виолончелист из Ирландии Патрик Декстер решил выразить свою поддержку Украине оригинальным способом. Мужчина на фоне неимоверного пейзажа родного поселка сыграл украинскую народную песню "Ой у вишневому саду". Тонкое звучание виолончели и стихия, которая разгулялась, пробрали слушателей до мурашек.

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Роликом артист поделился в личном Instagram. Он сообщил, что украинская песня раздалась на западном побережье Ирландии. Таким образом мужчина напомнил, мы не одни в борьбе с российскими оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ой у вишневому саду. Украинская народная песня играла на западном побережье Ирландии. Сегодня мое исполнение этой песни появилось на официальных страницах Украины в социальных сетях. Невероятная честь быть примером того, как поддержка Украины простирается до самых дальних уголков Европы", – отметил Патрик.

Украинцы были тронуты чувственным исполнением Декстера. Они оставили свои комментарии под видеофрагментом. Кроме того, иностранные поклонники также обратили внимание на гармоничную мелодию, восхитившись нашими национальными мотивами.

"Спасибо большое за вашу поддержку", "Спасибо! Это то, что вызывает воспоминания и что-то странное внутри тебя! Потому что это мое детство!", "Спасибо, это невероятно", "Вы очень красиво играете, эту песню знает каждый украинец, она играла и будет играть в каждом украинском доме", "Это разбило мне сердце", "Браво" – пишут пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский кантри-певец Брэд Пейсли поддержал Украину песней с речью Зеленского. Трек получил название "Same Here". В ней музыкант использовал отрывок речи главы нашего государства на английском языке.

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