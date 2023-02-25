''Здравствуйте, господин Президент'': американский кантри-певец поддержал Украину песней с речью Зеленского. Видео

Американский исполнитель в стиле кантри Брэд Пейсли в годовщину полномасштабного вторжения РФ презентовал новую песню, в которой использовал запись речи президента Украины Владимира Зеленского. Трек получил название "Same Here" ("То же самое"). В ней звезда использовал отрывок речи главы нашего государства на английском языке.

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Песня появилась на официальном YouTube-канале Пейсли 24 февраля 2023 года. В композиции конкретно не упоминается Украина, но заканчивается она разговором Пейсли и Зеленского, записанным во время их онлайн-встречи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трек Брэда – это повествование, которое состоит из нескольких частей и показывает сходство между украинцами и американцами, несмотря на расстояние и язык. Это первая работа музыканта с его нового альбома "Son of the Mountains". Зеленский в разговоре со знаменитостью отметил жажду нашего народа к свободе и независимости.

– Здравствуйте, господин Президент.

– Привет, рад тебя видеть.

– Что такое "То же самое" по-украински?

– "Так само". В жизни мы говорим на разных языках. Да, но я думаю, что мы ценим одно и то же – детей, свободу, наш флаг, наших солдат, наших людей. Самое большое сокровище, которое у нас есть. И друзья. И мы гордимся нашей армией, которая защищает нашу свободу и будет защищать наши жизни.

Такой разговор Владимира Зеленского и Брэда Пейсли мы слышим в новой работе вокалиста. "Нет никаких отличий. Вы можете разместить нас в разных местах, с разными флагами и разными языками, но у нас так много общего", – сказал певец.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что около 30 мировых знаменитостей поддержали Украину по случаю годовщины войны. Джулия Робертс, Лив Шрайбер, Морган Фримен, Миша Коллинз, Кэтрин Винник и другие звезды обратились к украинцам с вдохновляющей речью.

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