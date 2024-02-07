Директор 'Фолио' представит книгу о двойниках Путина и жизни в реальной России: где состоится мероприятие и чем особенный роман

Украинский писатель, главный редактор издательства "Фолио" Александр Красовицкий 7 февраля в 18:30 презентует в Киеве художественный роман "Сегодня". В его основу легла тема двойников российского президента-диктатора Владимира Путина.

Мероприятие состоится по улице Антоновича, 50. Ранее в стенах Медиацентра Украина автор рассказал о своей новой книге, написанной им за 52 дня. Подробнее о презентации написали на сайте.

"Я написал художественное произведение, и двойники – это только инструмент для того, чтобы показать жизнь в современной России", – объяснил Александр Красовицкий во время общения с прессой.

Роман "Сегодня" лег на 500 страниц, написанных в нестандартном формате. Читатели увидят только прямую речь придуманных героев, без слов автора.

В сюжете ценителей качественной литературы ждут 12 героев, среди которых: украинец-разведчик, две россиянки, одна из которых считает себя этнической украинкой, два охранника Путина, четыре его двойника, а еще специальные люди, отбирающие двойников и управляющие процессами.

Сейчас доступно 2500 экземпляров на украинском и русском языках, но вскоре роман будет переведен на английский, чтобы охватить еще больше читателей.

Объясняя, зачем оригинал перевели на русский язык, автор сказал: "Мы не замыкаемся только на территории Украины. Мы существуем в мире, где за границами Украины, России живут многие русскоязычные люди, постсоветские, в том числе украинские, которые не читают на украинском".

Ранее OBOZ.UA писал, что ВДНХ вместе с Украинской ассоциацией издателей и книгораспространителей проведет фестиваль "Книжная страна". Когда ждать события – читайте по ссылке.

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