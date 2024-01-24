Ярмарка, ивенты и игры: в Киеве на ВДНХ состоится фестиваль 'Книжная страна'

25–28 апреля ВДНХ вместе с Украинской ассоциацией издателей и книгораспространителей проведет фестиваль "Книжная страна", объединяющий крупнейшие украинские издательства, профильные компании, авторов и литературных критиков, блоггеров. Гости фестиваля смогут посетить большую книжную ярмарку, пообщаться с писателями, принять участие в мастер-классах, послушать дискуссии экспертов и лидеров мнений, увидеть любимые звезды, интересно и полезно провести время в образовательной и игровой зонах.

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"Согласно Концепции развития ВДНХ, одна из главных задач "Экспоцентра" – проводить культурно-просветительскую деятельность. А наш ключевой клиент – будущий счастливый гражданин Украины. Мы верим, что чтение является очень важным фактором для формирования образованной и успешной нации. И "Книжная страна" – место, чтобы встретить единомышленников и авторов, найти следующую любимую книгу и просто интересно провести время вместе с друзьями и семьей", – подчеркивает генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

В рамках Книжной страны в первом павильоне и на главной площади ВДНХ состоится книжная ярмарка, где будет представлена литература около 100 украинских издательств: это А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Издательство Старого Льва, "КСД", "Наш Формат", "Виват", "Утро", "Лаборатория" и многих других.

На фестивале также будет создано образовательное пространство – отдельная площадка с образовательной литературой и канцтоварами. Здесь будут предлагать учебники и пособия от издательств "Учебная книга – Богдан", "Утро", "Учебники и пособия", школьные принадлежности, материалы для творчества и аксессуары для книголюбов. Кроме того, в этой зоне будут проходить мастер-классы и тренинги для детей, родителей и учителей.

"Книжная страна" – не просто литературное мероприятие. Мы сознательно разрабатываем программу так, чтобы она была интересна не только ярым читателям, но и людям, которые только знакомятся с миром литературы – и чтобы что-то интересное для себя нашли как взрослые, так и дети. Именно поэтому, наряду с традиционными ярмарками и дискуссиями, будут просторы для игр, развлекательные ивенты и встречи со звездами, в общей сложности – более 100 разнообразных событий", – отмечает руководитель фестиваля Людмила Фить.

Отдельно на фестивале будет работать сцена с презентациями и встречами с гостями, где украинские деятели проведут публичные чтения любимых книг, а авторы представят новинки. Кроме того, на "Книжной стране" создадут простор для настольных игр, где можно будет посоревноваться в толчках от украинских издателей Geekach, "Игромаг", Kilogames. А для самых маленьких гостей на специальной площадке устроят квесты, тематические игры, а также общение с детскими писателями.

"Книгоиздание – огромная область в экономике Украины, которая сегодня формирует культурную идентичность украинцев и жизненно важные навыки: критическое мышление, креативность и т.д. Мы давно мечтали о большой современной площадке для встречи всех, для кого чтение является стилем жизни – и рады, что этим местом станет ВДНХ", – комментирует исполняющий обязанности директора Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Игорь Степурин.

В "Книжной стране" также будет действовать благотворительный стенд, где можно будет передать книги в Международный центр поддержки женщин и детей "Город добра" и Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

"Книжная страна" пройдет 25–28 апреля на ВДНХ. Вход – свободный.

За обновлением программы следите в официальных Facebook и Instagram фестивале.