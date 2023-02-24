''Мама, не плачь, я вернусь'': Барских растрогал песней-посланием в годовщину войны. Видео

В годовщину несокрушимости украинского народа певец Макс Барских решил презентовать трек, который он посвятил всем матерям, ожидающих своих сыновей домой. Только люди с крови и плоти могут победить зло и это произойдет, уверен исполнитель. Он рассказал, что всегда дарит своей маме крепкие объятия, чтобы ее успокоить.

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Песня "Мама, не плачь" появилась в YouTube-канале Барских 24 февраля. В ней звезда решил обратиться не к бойцам ВСУ, а к их самым близким людям, чтобы утешить и напомнить - победа Украины близка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В треке Барских просит матерей не плакать и передать всем, что их сыновья не отдадут оккупантам любимую страну. Таким образом вокалист подчеркнул силу духа, мощь и храбрость украинских военных, которые до последнего дыхания борются за независимость Украины и хотят видеть сине-желтый флаг над каждым населенным пунктом.

"Благодарю вас, мои несгибаемые земляки. Вы есть вдохновение для меня в эти трудные, но исторические времена. Эту песню я посвящаю не киборгам, не мифическим супергероям, а обычным украинским сыновьям, дочерям, родителям и мамам. Только люди из крови и плоти могут преодолеть зло, и это произойдет. А пока поем душой!", – написал Макс Барских в личном блоге.

Украинцев поразил трек. Они пожелали всем матерям не познать слез от потери своих детей. "Макс, снова слезы, мурашки по коже. Все песни написаны с душой", "Очень чувственная песня. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо за то, что даешь возможность жить", "С первых аккордов по щекам текут горячие слезы. Пусть все матери дождутся своих сыновей живыми домой!", – пишут люди.

OBOZREVATEL недавно рассказал, что Светлана Лобода восхитила своих поклонников патриотическим клипом на песню "По-українськи". Для певицы и других участников видео подобрали костюмы с элементами национальных украинских мотивов, часть которых была взята из украинских музеев.

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