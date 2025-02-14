Конфуз на Ukrainian Fashion Week 2025: модель упала на подиуме, но не растерялась. Видео

Отечественное модное мероприятие Ukrainian Fashion Week 2025 не обошлось без инцидентов. Во время первого показа бренда FROLOV модель упала на подиуме, однако, к счастью, не растерялась и продолжила дефиле.

Видео дня

Девушка быстро поднялась с пола, так что не задержала шоу. Поскольку любители моды имели возможность наблюдать за событием в режиме онлайн, конфуз, что произошел во время открытия Украинской недели моды, попал на камеру.

На записи можно увидеть, что модель дефилировала в длинном красном платье, скомбинированном с черной рубашкой, однако неожиданно потеряла равновесие и упала на колени. В этот момент с ноги девушки частично слетел босоножек. Для того чтобы не мешать коллегам, она решила полностью снять обувь и завершить свой выход на показе без нее.

Инцидент произошел во время демонстрации новой коллекции одежды украинского модельера Ивана Флорова – Fall Winter 2025. В ее основу легло исследование отечественной рок-субкультуры 90-х и 2000-х годов. FROLOV предпочел аутфиты с корсетами, кожаными куртками, пиджаками и платьями, а акцентными элементами луков стали стразы, вырезы и принты на груди и пояса с бляшкой в форме сердца.

Сам показ проходил в формате концерта, ведь, кроме моделей, на подиуме появились певицы Ирэна Карпа, Юлия Лорд и Саша Кольцова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ветераны войны с тяжелыми ранениями дебютировали на Ukrainian Fashion Week.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!