Ветераны войны с тяжелыми ранениями дебютировали на Ukrainian Fashion Week: сеть в восторге. Видео

Ukrainian Fashion Week после 2,5 года полномасштабной войны вернулся в Киев, но команда не забыла, какой цене удалось организовать модный показ. Поэтому на событие были приглашены ветераны войны с протезами, чтобы показать, что люди, пережившие тяжелые ранения, также важны и являются полноценной частью общества.

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Показ мод открыли пятеро участников фонда протезирования военных Revived Soldiers Ukraine – Артем Мороз, Максим Ермохин, Николай Левкун, Дмитрий Терещенко и Александр Кунгуров. Как сообщает благотворительная организация, они были моделями на Ukrainian Fashion Week в этом году у бренда Andreas Moskin.

"Изысканная одежда в стиле украинского бохо соединила традиции с современным видением моды и, одновременно, стала отличным примером того, что мода может быть инструментом диалога с обществом. Воины, прошедшие протезирование с Revived Soldiers Ukraine в США, стали частью не просто показа мод, а важного проекта, который продемонстрировал несокрушимость духа украинского народа и подчеркнул важность поддержки и признания наших Героев", – отметил фонд.

Показ начался с того, что посреди подиума присутствующие в зале увидели сидящего на стуле мужчину с протезированными ногами. Затем он встал и пошел вдоль зрителей. Все образы на ветеранах были в спокойных тонах.

В комментариях украинцы удивлены тем, что организаторы показа мод решили разрешить ветеранам войны с тяжелыми ранениями продефилировать с профессиональными моделями:

"Крутые!"

"Они до сих пор поражают... Слава Украине".

"Очень мощно и круто".

"Вы делаете очень важное дело! Впервые в Украине!"

"Такие красивые ребята с невероятной силой. И очень стильная одежда".

Как объясняет Ukrainian Fashion Week, идея создать такую коллекцию была вдохновлена фильмом "Білий птах з чорною ознакою": "Andreas Moskin представляет коллекцию SS25, вдохновленную эстетикой бохо и украинским поэтическим кино 1960-70-х годов, а именно кинокартиной "Білий птах з чорною ознакою" Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко. Создавая коллекцию, дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Билоус обращались к темам ностальгии по потерянному и недооцененному, встрече своего и чужеземного".

Ранее OBOZ.UA писал, кто из звезд посетил Ukrainian Fashion Week и как все прошло. Первоначально мероприятие должно было длиться пару дней, но его позволили продлить до 4.

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