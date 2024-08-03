Канадская суперзвезда Дэвид Фостер засветился в компании Ани Лорак

Канадский музыкант Дэвид Фостер, имеющий 16 наград "Грэмми" и писавший песни для топ-звезд мировой сцены, засветился в компании предательницы Украины Ани Лорак. Они позировали на скандальном фестивале Dream Music Fest 2024 в Баку, где было множество украинофобов и пропагандистов.

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Вместе с канадцем и экс-украинкой сфотографировалась и другая знаменитость – итальянский оперный певец Алессандро Сафина. Снимок Лорак показала в Instagram.

"Однажды в Баку", – написала предательница под фото, где Фостер, она, пропутинский олигарх Эмин Агаларов и Сафина, стоят вместе.

Агаларов был организатором музыкального мероприятия, на которое пригласили россиян, предателей Украины и непринципиальных мировых звезд. К примеру, шведский артист Боссон на Dream Music Fest передал привет россиянам и спел для них.

Вот и Фостер, который написал хит для Уитни Хьюстон в фильме "Телохранитель", создавал треки для Мадонны, Мэрайи Кэри, Селин Дион и других, решил публично показать, что ему плевать на войну в Украине. Фотография с артисткой, которая из своих концертов финансирует депортацию украинских детей, этому яркое доказательство.

Лауреат "Грэмми" в своем блоге, что не удивительно, игнорирует войну в Украине, а его коллега из Италии, также фотографировавшийся с Лорак, имеет еще более циничную позицию. 25 февраля 2022 года, когда украинцев уже массово убивали, пытали, захватывали в плен и уничтожали города, Сафина написал пост о братстве.

"Кажется невозможным, почти как страшный сон, наблюдать эту ситуацию между двумя странами, к которым я очень привязан и к которым я испытываю огромную благодарность и уважение. Я молюсь и надеюсь, что причины для мира и любви смогут немедленно восстановить силы и преодолеть такое трудное время, и я надеюсь, что значимые слова "LUNA" смогут снова вдохновить на чувство братства", – писал итальянец.

Ранее OBOZ.UA писал, что на фестивале с россиянами засветилась грузинская певица Нуца, зарекавшаяся не работать на российский рынок.

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