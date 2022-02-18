Kalush Orchestra может отказаться от Евровидения: в НСТУ назвали причину

Оргкомитет Национального отбора на конкурс Евровидение предложил группе Kalush Orchestra представлять Украину в Турине. Впрочем, существует вероятность, что группа откажется от предложения из-за очень высокой стоимости такой поездки.

Такое предположение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа. "Сейчас мяч на поле группы Kalush Orchestra", – отметила она (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как пояснила Остапа, после дисквалификации победительницы Нацотбора Alina Pash (Алина Паш), Kalush Orchestra получил предложение представить Украину на Евровидении-2022, потому что занял второе место.

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"Если откажутся, будут предлагать следующему конкурсанту финала", – сказала она.

По словам представительницы НСТУ, государство может покрыть только часть расходов на поездку на Евровидение. Большую часть суммы артистам придется искать самостоятельно.

"Очень большой вопрос для конкурсантов, участвовать или не участвовать – это финансовый вопрос. Потому что поездка на Евровидение очень дорогая, а компания не покрывает все расходы. Если есть деньги, компания частично покрывает, возможно, самой группе, но не команде, которая едет вместе с группой", – объяснила Остапа.

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