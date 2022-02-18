Солист Kalush Orchestra озвучил Притуле свое решение относительно Евровидения-2022

Певец Олег Псюк, солист группы Kalush Orchestra заявил, что с менеджерами коллектива уже связывались на счет выступления на Евровидение-2022 в Турине. Однако все подробности и финальный ответ будут известны только после встречи организаторов и группы, которая назначена на сегодня, 18 февраля.

Соответствующее заявление Олег Псюк сделал в прямом эфире в комментарии для ведущего Сергея Притулы на Радио НВ. "Да, они сегодня связывались с нашими менеджерами и мы должны к ним прийти разговаривать. Завтра (в пятницу, 18 февраля, – Ред.) будет финальный ответ. Когда мы подпишем все бумаги, тогда мы сможем заявить точно", – сказал солист Kalush Orchestra (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Также Псюк рассказал, как они будут сотрудничать с "Суспільним", после того, как коллектив угрожал судом за то, что те "путали результаты". Тогда Олег Псюк обвинил организаторов нацотбора в фальсификациях.

"Ну, могу сказать, что мое хорошее выступление не зависит от "Суспільного". И я даже рад, что Евровидение в Италии организовывают не они, поэтому я буду представлять Украину, а не "Суспільне". Наши претензии были исключительно к ним, из-за того, что не ясно и не прозрачно все происходило. Судьи путались, и даже один из них начал нас открыто злить и оскорблять", – сказал Олег Псюк.

Также певец остался в недоумении, почему участникам не показали карточку с результатами.

"Столько было путаницы, что мы хотели разобраться. Нам не очень нравится то, что сейчас мы выглядим так, типа занявшие второе место, "ладно пойдем к ним", – признался Псюк.

В конце беседы певец признался, что из-за скандала многие "злоумышленники" пытаются найти различную информацию на них и взламывают социальные сети.

"Пробуют социальные сети участников группы ломать. Музыкант наш, когда-то ездил до Поплавского в массовку в 2013 году в Москве. Но, он там даже не выступал. А после он ни разу там не был", – уверил Олег Псюк.

Напомним, организационный комитет национального отбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали Alina Pash (Алину Паш) за фальшивую справку о пересечении украинской границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года. Перед этим стало известно, что певица самостоятельно сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе, поскольку не хочет быть частью "грязной истории".

Группа Kalush Orchestra с песней Stefania занимала второе место в национальном отборе с 14-ю баллами.

Коротко о знаменитостях:

Kalush – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Она была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка. В 2021 году стало известно о запуске параллельного проекта – KALUSH Orchestra.

Alina Pash – родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Сергей Притула – 40-летний украинский телеведущий, актёр, стендап-комик, родом из Тернопольской области. Является автором и сопродюсером народного скетч-шоу "Файна Юкрайна". Был ведущим утреннего шоу "Подъем", "Украина слезам не верит", "Педан-Притула шоу", "Страсти по ревизору", "Кто сверху" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kalush Orchestra призвали своих поклонников решать, ехать им или нет. Фанаты певцов уже активно начали голосовать.