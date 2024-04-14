Прятали в тампоны и одежду: продюсер '20 дней в Мариуполе' рассказала, как команда вывозила отснятый материал

Продюсер документального фильма о российских преступлениях "20 дней в Мариуполе", который в этом году завоевал "Оскар", Василиса Степаненко рассказала, как команде удалось вывезти из многострадального города отснятый материал. Чтобы не потерять бесценные кадры, в том числе и свидетельства парамедика Юлии "Тайры" Паевской, женщины в авто прятали все, что могло показаться россиянам подозрительным.

Они ожидали, что на блокпосте будут особенно тщательно осматривать мужчин, поэтому взяли на себя миссию замаскировать носители данных. Об этом Василиса Степаненко рассказала в интервью Маричке Падалко.

Вывезти команду документалистов согласился мариупольский полицейский Владимир, ехавший спасаться вместе с семьей. Они все сели в расстрелянное авто и придумали легенду для оккупантов.

"Легенда у нас была, что я якобы родственница Владимира, приехала к ним на праздники. А парни якобы отдельно и дали деньги, чтобы их вывезли. Мы вообще все не знакомы. К счастью, не нужно было ее использовать", – вспомнил продюсер.

Носители данных были небольшие, но их нужно было хорошо спрятать на случай обыска.

"Когда мы ехали, пытались спрятать все эти карточки. Я прятала карточки в карманы, в одежду. Даже дочь Владимира прятала себе в одежду. Мы думали, что женщин не будут так проверять, как мужчин. На тот момент у меня была карточка парамедика "Тайры". Ее я вообще в тампоне спрятала. Я не знала, что на этой карточке, но понимала, что это сверхважно и что это нужно вывезти. Маленькая карточка была, она как раз помещалась в тампон", – рассказала Василиса Степаненко.

На следующий день "Тайру" взяли в плен россияне. Обо всех этих событиях документалистка рассказала с грустью в глазах и вспомнила, что уже готовилась к смерти

Ранее OBOZ.UA писал, что роженица из Мариуполя, перешедшая на сторону РФ, назвала оскароносный фильм "фейками" и сразу опровергла свои слова. Это случилось в прямом эфире на РосТВ.

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