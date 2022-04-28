Группа 'Би-2' отменила концерт из-за банера с символом 'Z'

Российская рок-группа "Би-2" отменила свой концерт в Омске за несколько минут до начала из-за баннера в поддержку президента РФ Владимира Путина с символом "Z". Музыканты просили снять его, но администрация отказалась идти на уступки.

По словам местного чиновника Ивана Колесника, рок-группа ночью тайно завешала баннер черным полотном, а когда его попросили убрать, музыканты вовсе отказались выступать, пишет местное издание Om1.

"Группу "Би-2" не устроил этот баннер, на его фоне выступать они отказались, завешали его чёрным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью. Ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошёл в переговорах, но организаторы отказались идти навстречу. В итоге нам пришлось самостоятельно снимать эту черную ткань с баннера в поддержку президента, после чего артисты выступать отказались", – настаивает он.

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В свою очередь сами музыканты на своей странице в Instagram отметили, что были полностью готовы к концерту, однако "его пришлось отменить".

"Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой "Би-2" подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников", – идется в сообщении.

Напомним, ранее российская группа "ДДТ" отказалась от выступления в Тюмени, потому что в зале, который забронировали артисты, перед мероприятием путинисты нарисовали знак "Z". Музыканты попытались договориться о другой площадке, но им было отказано, поэтому выступление пришлось отменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, концерты известной рок-группы "Машина времени" также отменили. Причиной стали резкие высказывания фронтмена Андрея Макаревича относительно несогласия с путинским режимом.