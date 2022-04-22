Российская группа 'ДДТ' отказалась выступать в зале со знаком 'Z': концерт отменили

Российская группа "ДДТ" отказалась от выступления в Тюмени, потому что в зале, который забронировали артисты, перед мероприятием путинисты нарисовали знак "Z". Музыканты попытались договориться о другой площадке, но им было отказано, поэтому выступление пришлось отменить.

Об этом солист коллектива Юрий Шевчук рассказал в интервью Александру Плющеву на YouTube. Певец заверил, что группа не участвует в Z-концертах, целью которых является прославление войны в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы должны были играть в Тюмени, но не случилось. Одна очень красивая барышня запретила наш концерт", – раскрыл рокер.

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По его словам, причиной могло стать неожиданное изменение площадки для выступления, ведь в интерьере зала, о котором договаривались сначала, произошли изменения. Перед концертом пропагандисты решили "украсить" помещение гигантской буквой "Z".

Такое дизайнерское решение не понравилось участникам группы, поэтому они взялись за поиски новой площадки, декорации которой не пропагандировали бы геноцид украинцев.

Однако, когда музыканты нашли другое помещение, к их удивлению, выступление провести не разрешили. По словам солиста, прямо группе не сообщили, что дело в их позиции.

"Кстати, в Тюмени наш концерт, возможно, не разрешили из-за того, что мы сменили зал. У нас был заявленный зал для концерта, и там они нарисовали огромную букву "Z". Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. А другой зал нам уже не дали", – сказал артист.

Юрий Шевчук заверил, что коллектив не намерен участвовать в концертах, которые тем или иным образом будут восхвалять действия российской армии в Украине, а сам он придерживается антивоенных взглядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, концерты известной рок-группы "Машина времени" также отменили. Причиной стали резкие высказывания фронтмена Андрея Макаревича относительно несогласия с путинским режимом.