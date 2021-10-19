Брежнева и Меладзе переехали в квартиру в центре Киева. Видео

Украинская певица Вера Брежнева переехала в квартиру ее мужа, продюсера и композитора Константина Меладзе в небоскребе на Печерске в Киеве. Ранее звезда проживала в квартире на Воздвиженке.

В новых апартаментах уже закончен дорогой ремонт. Об этом стало известно журналистам программы "Викриття". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Новини.LIVE" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По данным программы, у пары есть элитная недвижимость в трех странах: Украине, России и Италии.

Первой недвижимостью Брежневой стали две квартиры, объединенные в одну, в престижном микрорайоне на Воздвиженке. Там она поселилась после развода с бизнесменом Михаилом Киперманом. В то время квартиры стоили около 350 тыс. долларов, сообщили журналисты.

Видео дня

Еще до официального брака там поселился и Меладзе. Однако в средине сентября 2021 года композитор купил квартиру на Печерске на 206 кв.метров.

Заявляется, что там есть собственный спортзал, кофейня, зал для переговоров, библиотека и детская развлекательная зона. Стоимость этого жилища авторы программы оценили в 825 тыс. долларов.

По их данным, в ЖК по соседству у композитора есть еще одно дорогое трехкомнатное жилье.

О другой недвижимости Брежневой и Меладзе в Украине можно почитать в материале по ссылке.

Вера Брежнева – 39-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Родом из Днепропетровской области из семьи инженера и медработника.

Есть дочь София от Виталия Войченко, с которым была в гражданском браке, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана. С ним женщина была в отношениях с 2006 по 2012-й год.

В 2015-м в Италии тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Мужчина родился в Грузии, ему 58 лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева, которая строит карьеру в России,опубликовала редкие фото, на которых ей всего 15 лет.