Принц Эндрю посещал секс-клубы с педофилом Эпштейном и отдыхал с голыми моделями на яхте, — СМИ

Средний сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю посещал секс-клубы вместе с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштеном, а также развлекался с моделями на яхте. Речь идет о праздновании Нового 2001 года, незадолго до того времени, как по словам Вирджинии Джуффре, ее изнасиловал представитель монаршей семьи.

Как пишут таблоиды Mirror и The Sun, принц Эндрю якобы посетил тайский курорт Пхукет и центр секс-туризма Патонг, где отдыхал на яхте стоимостью 1 миллион фунтов в компании полураздетой певицы Atomic Kitten и других моделей в таком же виде.

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Позже исполнительница прокомментировала The Sunday People свой внешний вид:

"Я без колебаний предстала топлес перед принцем Эндрю, зачем мне это? Дело в том, что я не хотела, чтобы на моем теле остались следы от ремня, пока я загорала. Я не беспокоюсь о том, чтобы выставлять свои сиськи перед кем-либо", – сказала Atomic Kitten.

Также СМИ пишут, что в компании была сутенерша Гислен Максвелл.

Менеджер "борделя" посчитал визит герцога Йоркского гордостью. Известно, что за одну ночь на частной вилле в роскошном и "ультра-эксклюзивном" отеле Amanpuri принц Эндрю тратил порядка 4000 фунтов стерлингов.

"Я был поражен, увидев здесь принца. Но он ничуть не смутился и казался совершенно расслабленным, пока люди не поняли, кто он такой. Район очень непристойный, и многие девушки – проститутки", – рассказал менеджер.

По его словам, на вопрос к герцогу, является ли он принцем Эндрю, тот ответил утвердительно.

Менеджер добавил, что представитель монаршей семьи был вежлив даже с теми девушками, которые с ним флиртовали, а телохранитель подал ему знак, не привлекать внимание к герцогу.

Кроме этого, второй сын Елизаветы II якобы посещал и ночной клуб Banana Disco, который славится в этой округе "раздетыми девушками", а также был в баре проституток Crazy Girls by Rock Hard.

СМИ пишут, что есть кадры, на которых видно, как принц Эндрю пытается выбросить 28-летнюю девушку из It Girl Норманди Кит за борт.

Отмечается, что тайская прогулка была организована деловым партнером герцога шведским спортивным магнатом из Монако Йоханом Элиашем. Он якобы встретился с герцогом на мероприятии в Букингемском дворце и согласился оплатить часть счетов.

Таким образом герцог получал 240 000 фунтов стерлингов в год и зарплату в размере 60 000 фунтов стерлингов в качестве командующего Королевским флотом.

Отметим, на то время представителю королевской семьи было 40 лет. У него было двое маленьких детей.

Коротко о королевской особе:

Принц Эндрю – 61-летний британский принц, вице-адмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Супруга герцогиня Йоркская Сара. Есть две дочери – Беатриса и Евгения.

Как сообщал OBOZREVATEL, федеральный судья Нью-Йорка не принял ходатайство сына королевы Великобритании принца Эндрю по поводу отклонения иска, поданного Вирджинией Джуффре. Женщина обвиняет герцога Йоркского в изнасиловании. В связи с этим, сын Елизаветы ІІ лишен военных званий и королевского патронажа, а также может предстать перед судом, если не ответит на предъявленные обвинения.