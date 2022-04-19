Французский дуэт Madame Monsieur осудил вторжение РФ в Украину в новой песне 'Новости от Тани'

Французский дуэт Madame Monsieur, известный своим участием в песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, выпустил клип на свою песню под названием "Новости от Тани", посвященной войне в Украине. Музыканты в своей работе осуждают вооруженную агрессию России.

Певцы посвятили свою новую песню поклоннице из Украины, Татьяне Грушко. В видео, которое группа опубликовала на своем YouTube-канале, мирные образы страны до полномасштабного вторжения сменяются кадрами размозженных зданий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне пришла весточка от Тани сегодня утром. Несколько слов на Insta, она говорит, что у нее все хорошо." Мы вышли из дома, ничего не взяли. Все напуганы, это кошмар". Не знает, куда идут и вернутся ли", – говорится в песне.

Видео дня

Как сообщает телеканал BFMTV, Таня является преданной поклонницей дуэта. В частности, два года тому назад украинка приехала во Францию, чтобы увидеть Madame Monsieur на сцене. Она провела 36 часов в автобусе, чтобы добраться до Франции, и оплатила путешествие, заложив свое обручальное кольцо.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что победитель Евровидения 2021 года, итальянская рок-группа Maneskin , записал новый сингл в поддержку Украины, а также снял мощный клип, в котором образы участников чередуются с кадрами разрушенных украинских городов. Коллектив призвал всех небезразличных помогать беженцам.