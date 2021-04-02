Дружба щенков с ягненком привела в восторг пользователей сети. Фото

В крошечной деревушке Гейл в Англии выпустили погулять на солнце маленьких щенков пастушьей овчарки, и они сразу нашли себе друга.

Очаровательные малыши начали играть вместе с ягненком по кличке Тампер, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пастуший инстинкт породы бордер-колли сразу взял свое: собачки примкнули к Тамперу и вовлекли его в свою игру.

Животные провели целый день, резвясь на весеннем солнце на ферме в обществе друг друга.

Пользователи сети умились опубликованным фото и оставили множество приятных комментариев. При этом, некоторые удивились, что хозяева начали выпускать на улицу щенков в столь раннем возрасте.

Ягненок Тэмпер возвышается над четырехнедельным щенком бордер-колли.

Шерстяные друзья живут на ферме в английской деревне

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