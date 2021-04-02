Дружбою цуценят з ягням захопилися користувачі мережі. Фото

У крихітному селі Гейл в Англії випустили погуляти на сонці маленьких цуценят пастушої вівчарки, і вони відразу знайшли собі друга.

Чарівні малюки почали грати разом з ягням на прізвисько Тампер, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пастуший інстинкт породи бордер-коллі відразу взяв своє: собачки примкнули до Тампера і втягнули його у свою гру.

Тварини провели цілий день, пустуючи на весняному сонці на фермі в товаристві одне одного.

Користувачі мережі замилувались опублікованими фото і залишили безліч приємних коментарів. При цьому дехто здивувався, що господарі почали випускати на вулицю цуценят у такому ранньому віці.

Ягня Тампер височіє над чотиритижневим щеням бордер-коллі.

Вовняні друзі живуть на фермі в англійському селі

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