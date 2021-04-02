Дружбою цуценят з ягням захопилися користувачі мережі. Фото
У крихітному селі Гейл в Англії випустили погуляти на сонці маленьких цуценят пастушої вівчарки, і вони відразу знайшли собі друга.
Чарівні малюки почали грати разом з ягням на прізвисько Тампер, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Пастуший інстинкт породи бордер-коллі відразу взяв своє: собачки примкнули до Тампера і втягнули його у свою гру.
Тварини провели цілий день, пустуючи на весняному сонці на фермі в товаристві одне одного.
Користувачі мережі замилувались опублікованими фото і залишили безліч приємних коментарів. При цьому дехто здивувався, що господарі почали випускати на вулицю цуценят у такому ранньому віці.
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