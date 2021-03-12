Щенок расплылся в улыбке и стал звездой в сети. Видео

Видео с улыбающимся щенком породы Ши-тцу по имени Луффи стало вирусным после того, как хозяйка опубликовала его в социальных сетях.

Сара Джейн Бальбидадес поделилась в интернете роликом, на котором выражение мордочки ее восьмимесячного питомца мгновенно изменилось, когда тот заметил свою хозяйку. Об этом пишет Daily mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сара собиралась забрать Луффи от грумера. Она шла мимо окон кабинета, где стригли щенка, и поймала его взгляд.

"Когда Луффи увидел меня, он так заулыбался", – поделилась воспоминанием хозяйка песика и извинилась перед своим "малышом" за то, что оставила так надолго его у грумеров.

Улыбающийся Ши-тцу стал сенсацией в СМИ. Луффи даже пригласили на местное филиппинское телевидение и на одно из самых популярных телешоу в соседнем Таиланде.

Видео с животным собрало миллионы просмотров на разных страничках Бальбидадес в соцсетях. Тысячи пользователей отметили, что Луффи – очень симпатичная собачка.

Ранее OBOZREVATEL писал: