Маленький ослик дал пинок 800-килограммовому быку. Забавное видео
Миниатюрный осел не дал подступиться 800-килограммового быку Уоллесу хайлендской породы к корыту с едой.
Забавный момент с дракой домашнего скота за кормушку попал на камеру, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент случился на территории фермерского поместья Montage Estate у подножия горы Македония в штате Виктория в Австралии.
Домашний осел нанес несколько ударов задними лапами по морде быка, чтобы тот не посягал на его кормушку. Мощному хайленду пришлось отступить от своей затеи и попятиться от разбушевавшегося осла.
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