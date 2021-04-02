Дружба щенков с ягненком привела в восторг пользователей сети. Фото
В крошечной деревушке Гейл в Англии выпустили погулять на солнце маленьких щенков пастушьей овчарки, и они сразу нашли себе друга.
Очаровательные малыши начали играть вместе с ягненком по кличке Тампер, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Пастуший инстинкт породы бордер-колли сразу взял свое: собачки примкнули к Тамперу и вовлекли его в свою игру.
Животные провели целый день, резвясь на весеннем солнце на ферме в обществе друг друга.
Пользователи сети умились опубликованным фото и оставили множество приятных комментариев. При этом, некоторые удивились, что хозяева начали выпускать на улицу щенков в столь раннем возрасте.
Ранее OBOZREVATEL публиковал:
Фото щенка, который покорил сеть своими огромными складками.
Видео того, как щенок расплылся в улыбке, когда увидел свою хозяйку после недолгого расставания.
Кадры того, как маленький ослик вступил в перепалку с 800-килограммовым быком.