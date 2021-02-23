Дрессировщица научила овцу собачьим трюкам. Видео
В сети показали видео, на котором дрессировщица собак 26-летняя Бекки Ривз научила трюкам овцу по кличке Луна. Это произошло в городе Лланибиддер, Западный Уэльс.
По словам Ривз, это оказалось намного легче, чем дрессировать собак. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, на ролике видно, как овца прыгает через преграды, туннели, а также поднимается и спускается по доскам.
Как стало известно, Луна была брошена своей матерью в апреле прошлого года. У нее также было искривление передних ног. В результате Ривз решила выкормить маленького ягненка из бутылки, чтобы дать ей шанс на жизнь.
Спустя 10 месяцев Луна восстановила силы в ногах и научилась собачьим навыкам. Она с легкостью преодолевает перекладину, и тренер успокаивает ее перед тем, как провести через длинный синий туннель.
Кроме того, на видео видно, как Луна выскакивает из другого конца и с комфортом преодолевает еще один прыжок, прежде чем приступить к проходу по приподнятой доске.
Отметим, что за старания овце дают угощения – орехи. А сама Луна занимается с дрессировщицей три или четыре раза в неделю.
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