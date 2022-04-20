Данилко расстроился, что из-за запрета въезда в РФ не сможет побывать на похоронах Путина

Популярный украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, более известный благодаря своему сценическому амплуа Верки Сердючки, с юмором отреагировал на запрет на въезд в РФ в течение 50 лет. По его словам, единственное, почему он расстроился, так это потому, что не сможет побывать на похоронах президента России Владимира Путина.

"Я не очень расстроился, потому что везде я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, на Лужниках выступал, что мне там смотреть. Единственное, что вот на похоронах у Путина не смогу быть", – сказал Данилко в комментарии для The Insider (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время певец добавил, что у него есть все шансы пережить этот запрет и приехать для прогулки по Красной площади.

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"Запрет на 50 лет... Я так подсчитал, что у меня в принципе есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади", – отметил он.

Напомним, ранее в сети опубликовали полный список украинских работников культуры и журналистов, которым запрещен въезд на территорию РФ в течение 50 лет. Среди 31 имени украинцев такие звезды, как Данилко, Светлана Лобода, Настя Каменских, ее муж Потап (Алексей Потапенко), Дмитрий Монатик (MONATIK), Владимир Дантес (Гудков) и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дантес, ставший "врагом России", пошутил, что "направился туда еще в феврале", однако его кандидатуру почему-то слишком долго рассматривали.