Владимир Дантес стал врагом России: почему так долго, я подавался в список еще в феврале

Украинский исполнитель и шоумен Владимир Дантес рассказал, что он оказался в черном списке врагов России на сайте так называемого "Комитета защиты национальных интересов". Артист пошутил, что он "подался туда еще в феврале", однако его кандидатуру почему-то слишком долго рассматривали.

Соответствующее заявление Дантес сделал на личной странице в Instagram-stories. В "бане" оказались множество известных артистов, блогеров, журналистов, активистов и других (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Фух, почему так долго меня рассматривали? Мне, правда, не понятно. Я реально подавался еще в феврале. Вы очень долго думаете! Всех поздравляю, с вами враг РФ", – сказал певец.

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Он добавил, что забавно то, что для сайта подобрали фотографию, на которой он с ярким мейкапом и на каблуках.

Отметим, что артиста обвиняют в том, что он "восхваляет действия неонацистского батальона "Азов", распространяя пропагандистские видео, а также призывает россиян участвовать в незаконных уличных акциях против специальной военной операции".

Кроме Владимира Дантеса в черном списке "неугодных звезд" оказались Маша Ефросинина, Дмитрий Комаров, Светлана Лобода, Евгений Комаровский, Вера Брежнева и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Дантес записал видео, в котором исполнил свою песню о войне. Знаменитость отметил, что украинцы и россияне – не один народ.