"Будет весна": Барских представил новую песню о событиях в Украине

Украинский певец Макс Барских представил новую песню о событиях в Украине сегодня. В видео показаны самые страшные кадры войны, развязанной Российской Федерацией.

На канале Max Barskih в Youtube видео набрало уже почти 100 000 просмотров. Исполнитель в описи под видео, отметил, что гордится нашей силой и волей, и бесконечно горд быть украинцем (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня мы все – Украина! Мы клетки одного организма, именно поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание… Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата – вы бесстрашные воины, вы наша Надежда. Мы очень талантливая нация и у каждого украинца есть своё секретное оружие, мое – это музыка", – написал Барских.

Видео дня

Публикуем текст песни на языке оригинала:

"Місто в огні,

Серце болить,

Втомлює бій

І ворог не спить

Кулі летять поки падає сніг

І ворог лежить, мовчить

Ночі без сну, нам не холодно

Чекає сім’я на околицях,

Разом ми всі переможемо,

Це наша рідна земля

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы создали новую военную песню, посвященную турецкому ударному оперативно-тактическому беспилотнику под названием Bayraktar, который в течение недели уничтожил не одну колонну техники оккупантов. В комическом свете авторы осветили то, как неожиданно ВСУ наносит удар по "оркам" из России.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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