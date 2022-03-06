"Будет весна": Барских представил новую песню о событиях в Украине
Украинский певец Макс Барских представил новую песню о событиях в Украине сегодня. В видео показаны самые страшные кадры войны, развязанной Российской Федерацией.
На канале Max Barskih в Youtube видео набрало уже почти 100 000 просмотров. Исполнитель в описи под видео, отметил, что гордится нашей силой и волей, и бесконечно горд быть украинцем (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Сегодня мы все – Украина! Мы клетки одного организма, именно поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание… Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата – вы бесстрашные воины, вы наша Надежда. Мы очень талантливая нация и у каждого украинца есть своё секретное оружие, мое – это музыка", – написал Барских.
Публикуем текст песни на языке оригинала:
"Місто в огні,
Серце болить,
Втомлює бій
І ворог не спить
Кулі летять поки падає сніг
І ворог лежить, мовчить
Ночі без сну, нам не холодно
Чекає сім’я на околицях,
Разом ми всі переможемо,
Це наша рідна земля
Хай буде весна,
Поки ми стоїмо до кінця,
І нас не зламає війна,
Наша віра єднає серця,
Україна навіки жива.
Україна це наша земля
Україна єднає серця".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы создали новую военную песню, посвященную турецкому ударному оперативно-тактическому беспилотнику под названием Bayraktar, который в течение недели уничтожил не одну колонну техники оккупантов. В комическом свете авторы осветили то, как неожиданно ВСУ наносит удар по "оркам" из России.
Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!
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