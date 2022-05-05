Анджелина Джоли показала осколок бомбы, привезенный из Львова: его нашла маленькая девочка. Фото

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли после визита в военный Львов поделилась увиденным со своей многомиллионной армией поклонников. Она рассказала, что ее поразило при общении с пострадавшими от войны детьми.

Анджелина Джоли опубликовала в Instagram фото "особого камня" – обломка бомбы, который нашла маленькая украинская девочка на месте взрыва снаряда в ее родном городе. Всемирная знаменитость поведала историю этого "камня".

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Ребенок, который нашел его, не понимал, что камень, с которым он играет, на самом деле был обломком бомбы. Он неровный и тяжелее, чем кажется. Его блеск и необычность наверняка и привлекли внимание ребенка", – написала Джоли.

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Актриса рассказала об общении с детьми, получившими ранения на вокзале в Краматорске после ракетного обстрела российскими фашистами. Она отметила, что у многих из них удаляли такие же осколки, а у некоторых они навсегда остались в теле, поскольку операцию было невозможно сделать из-за того, что обломки застряли у жизненно важных органов.

"У многих детей, переживших взрывы на вокзале в Краматорске, недавно удаляли такие осколки – это тяжелый и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, были слишком опасны для удаления, и они остались внутри некоторых детских тел", – рассказала звезда.

Анджелина Джоли подчеркнула, что нет смысла от такого вреда детям, который выходит за пределы физической боли до эмоциональных и психических проявлений травмы.

"Борьба за прекращение войны, которую испытала Украина, – это борьба за уменьшение количества убитых, раненых, перемещенных и травмированных людей" – отметила Джоли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анджелина Джоли 30 апреля приехала в Украину с гуманитарной миссией.

Голливудская актриса на следующий день приехала в Борислав, где с встретилась с украинскими детьми-беженцами.