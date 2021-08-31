Вышел финальный трейлер новой бондианы "Не время умирать": когда премьера

Вышел финальный трейлер картины о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда No Time to Die ("Не время умирать"). Известно, премьера состоится 30 сентября в Европе и 8 октября в США.

По сюжету агент "007" отказывается от службы в МИ-6 и выбирает беззаботную жизнь на Ямайке. Однако его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего ученого. Трейлер появился на Youtube-канале James Bond 007 (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Для выполнения миссии по спасению ученого требуется много усилий. Новая задача приводит Джеймса Бонда к таинственному злодею, который владеет опасными новейшими технологиями.

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Известно, что мировая премьера фильма "Не время умирать" пройдет в Лондонском Royal Albert Hall 30 сентября. На мероприятии будут присутствовать продюсеры Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи, режиссер Кэри Фукунага, актер Дэниел Крейг, а также представители компаний Eon Productions, MGM Studios и Universal Pictures International.

Картина станет заключительной частью для актера Дэниела Крейга, так как после пяти фильмов бондианы он заявил, что больше не будет играть роль британского шпиона с порядковым номером 007. До "Не время умирать" (2020) он снялся в фильмах "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015).

К слову, премьера фильма должна была состояться еще в октябре2019 года. Позднее стало известно о переносе на 2020.

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