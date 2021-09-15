На третьем эфире 'Танців з зірками' 'оживят' легендарного Григория Чапкиса

На третьем эфире шоу "Танці з зірками" будет номер памяти легендарного судьи проекта Григория Чапкиса. Еще одним сюрпризом станет участие певицы Оли Поляковой в качестве приглашенной судьи шоу.

Темой третьего прямого эфира – "Год, который изменил мою жизнь". Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

Зрителей ждет номер посвященный памяти Григория Николаевича. Он не только будет состоять из его любимых движений и стилей, но и задействует самого танцора.

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Это станет возможно благодаря современным технологиям и работе команды специалистов. У зрителей будет возможность увидеть образ артиста на паркете.

Еще один сюрприз – впервые в судейском кресле окажется певица Ольга Полякова. Артистка принимала участие во втором сезоне. Тогда исполнительница танцевала в паре со Степаном Мисюркой, но уже на четвертом эфире выбыла из шоу. На этот раз она будет участвовать в съемках в качестве приглашенной судьи.

Напомним, прошло два эфира восьмого сезона "Танців з зірками". Первыми шоу покинула пара Оли Цыбульской и Ивана Люленова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Ирина Билык, которая была ведущей звездного балкона на шоу "Танцы со звездами" во втором выпуске пятого сезона, необычно поздравила одного из участников проекта с днем рождения.