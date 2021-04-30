16 наглых котов, которые "мурлыкать" хотели на все правила в доме. Фото

Весной котики становятся гиперактивными, им не хватает внимания и они накапливают лишнюю энергию. Хозяева ругают животных за пакости, но со временем пушистики доказывают, что хотели плевать на все правила примерного поведения.

Пользователи Reddit делятся историями из жизни животных, они – чрезвычайно милые, веселые и забавные. OBOZREVATEL собрал фотографии шалостей животных, которые чуть не довели до горячки их владельцев.

Каждый раз, когда хозяйка вешает картины, кот пытается их снять.

Как только кто-то начнет печатать – кот нападает.

Лука в этом году не будет – любимец уже третий раз переворачивает горшок.

Кот своими поступками заслужил внимание хозяина.

Самый вкусный пирожок в доме.

Как только открывается посудомоечная машина – кот сразу направляется туда.

Котику надоело, что хозяева с ним не играют, а слаживают пазл.

Пара решила поужинать на свежем воздухе, но кот испортил всю романтику.

Кошечка завершила новогоднюю композицию.

Питомец перепутал миску с лоточком.

Хозяин читал новости, но пушистик решил, что на сегодня достаточно.

Посадить куст валерианы во дворе – не лучшая идея, когда дома есть кот.

Кот везде ходит с хозяином, даже в туалет.

Не нужно снимать отпечатки лап, чтобы узнать, кто же преступник.

Кот всегда садится обедать с семьей.

Елка пострадала от лап домашнего питомца.

Ранее OBOZREVATEL показывал: