15 котів, феноменально схожих на наших бабусь. Фото
Між котами і сільськими бабусями, виявляється, є багато спільного. На порталі Reddit у спільноті Babushkats користувачі переодягають пухнастих чотирилапих у жінок похилого віку.
Коти в екстравагантному образі мають дуже кумедний вигляд. OBOZREVATEL зібрав найсмішніші фото домашніх улюбленців у хустинках.
Кішці одягли вишиванку на свято і вона стала зіркою соцмереж.
Кішка хотіла бути схожою на іграшку-мотрійку.
Киця схожа на милу бабусю, яка хоче насипати внучатам борщу чи пригостити млинцями.
Стильному і гордому котові одягли екстравагантну хустку.
Кошеня прикинулося бабусею в салатовій хустці.
Сільські бабусі енергійні, як котики.
Цей красень має екстравагантний образ у стилі бабусі.
Миле фото втомленого котика, який закутався в ковдру.
Котики-сфінкси у в'язаних хустинках влаштували дружні посиденьки.
Хазяїни котиків часто одягають їх в смішні вбрання і викладають в мережу.
Подружки-киці одягли яскраві хустинки.
Дуже стильна кішечка-сфінкс має яскравий образ з хустинкою.
Коли кіт вилазить з-під ковдри, стає схожий на бабусю.
Втомлений кіт в хустинці схожий на бабусю після виконання усіх домашніх справ.
Кіт позує для вінтажної фотосесії.
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