15 котів, феноменально схожих на наших бабусь. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
4 хвилини
3,3 т.
Господарі перевдягли котів у справжніх сільських бабусь

Між котами і сільськими бабусями, виявляється, є багато спільного. На порталі Reddit у спільноті Babushkats користувачі переодягають пухнастих чотирилапих у жінок похилого віку.

Коти в екстравагантному образі мають дуже кумедний вигляд. OBOZREVATEL зібрав найсмішніші фото домашніх улюбленців у хустинках.

Кішці одягли вишиванку на свято і вона стала зіркою соцмереж.

Українське кошеня одягнене в традиційний одяг у Києві

Кішка хотіла бути схожою на іграшку-мотрійку.

Киця поряд з матрьошками

Киця схожа на милу бабусю, яка хоче насипати внучатам борщу чи пригостити млинцями.

Котик схожий на милу енергійну бабусю

Стильному і гордому котові одягли екстравагантну хустку.

Стильний кіт-бабуся в чорній хустинці

Кошеня прикинулося бабусею в салатовій хустці.

Хазяйка зробила капелюх із серветки

Сільські бабусі енергійні, як котики.

Киця одягла чудову ажурну хустинку

Цей красень має екстравагантний образ у стилі бабусі.

Капелюх прикрасив солодкого котика

Миле фото втомленого котика, який закутався в ковдру.

Кіт закутався в покривало і став схожий на бабусю

Котики-сфінкси у в'язаних хустинках влаштували дружні посиденьки.

Сфінкси у в'язаних светрах схожі на сільських бабусь

Хазяїни котиків часто одягають їх в смішні вбрання і викладають в мережу.

Котику пасує біла хустинка

Подружки-киці одягли яскраві хустинки.

Дві подружки бабусі гуляють поряд

Дуже стильна кішечка-сфінкс має яскравий образ з хустинкою.

Котик породи сфінкс у яскраваму образі бабусі

Коли кіт вилазить з-під ковдри, стає схожий на бабусю.

Стильний кіт в образі бабусі

Втомлений кіт в хустинці схожий на бабусю після виконання усіх домашніх справ.

Котик лежить в мисці в образі бабусі

Кіт позує для вінтажної фотосесії.

Котик у вінтажному образі бабусі

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