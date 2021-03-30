15 котів, феноменально схожих на наших бабусь. Фото

Між котами і сільськими бабусями, виявляється, є багато спільного. На порталі Reddit у спільноті Babushkats користувачі переодягають пухнастих чотирилапих у жінок похилого віку.

Коти в екстравагантному образі мають дуже кумедний вигляд. OBOZREVATEL зібрав найсмішніші фото домашніх улюбленців у хустинках.

Кішці одягли вишиванку на свято і вона стала зіркою соцмереж.

Кішка хотіла бути схожою на іграшку-мотрійку.

Киця схожа на милу бабусю, яка хоче насипати внучатам борщу чи пригостити млинцями.

Стильному і гордому котові одягли екстравагантну хустку.

Кошеня прикинулося бабусею в салатовій хустці.

Сільські бабусі енергійні, як котики.

Цей красень має екстравагантний образ у стилі бабусі.

Миле фото втомленого котика, який закутався в ковдру.

Котики-сфінкси у в'язаних хустинках влаштували дружні посиденьки.

Хазяїни котиків часто одягають їх в смішні вбрання і викладають в мережу.

Подружки-киці одягли яскраві хустинки.

Дуже стильна кішечка-сфінкс має яскравий образ з хустинкою.

Коли кіт вилазить з-під ковдри, стає схожий на бабусю.

Втомлений кіт в хустинці схожий на бабусю після виконання усіх домашніх справ.

Кіт позує для вінтажної фотосесії.

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