9 котів, які виглядають так, ніби хочуть знищити все людство. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 хвилини
3,0 т.
Ці коти завжди незадоволені життям

Кішки своїм страхітливим поглядом показують, що вони планують захопити світ. Усі звикли бачити котів їх і ласкавими, однак деякі можуть бути схожими на справжніх демонів.

Злі домашні коти завжди виглядають смішно через те, що не несуть оточуючим ніякої небезпеки. OBOZREVATEL зібрав кумедні фото незадоволених пухнастиків, які насправді лише здаються такими.

На Facebook Grumpy Cat підписано 8 мільйонів людей. Пухнаста улюблениця стала інтернет-знаменитістю завдяки незвичайній зовнішності. У 2019 кішка по кличці Соус Тардар, померла у віці семи років від інфекції.

Кішка зовсім не радіє своєму дню народженню.

Цей пухнастик завжди має невдоволений вираз мордочки.

Кіт позує для фотосесії у літньому образі

Кіт у костюмі схожий на вельможного олігарха.

Кіт на фотосесії в елегантному костюмі.

Цей котик насправді дуже милий, але своїми зубами часто лякає перехожих.

Кіт має особливу будову щелепи.

Кіт дуже дружелюбний і любить грати з дітьми.

Сусіди бояться його грізного погляду

Кіт вдає поганого хлопця з голлівудського кіно.

Кіт заграє до самки.

Діти бояться навіть наближатися до цієї красуні, хоча вона дуже ласкава і голосно муркоче.

Кішка-сфінкс лякає своїм поглядом.

Кіт своїм поглядом дав зрозуміти, що ненавидить купання.

Кіт не любить купатися

Дорослий красень сумує, тому що його не пускають на вулицю.

Кіт має невдоволений вигляд

Цей кіт, навіть коли розважається, має грізний вигляд.

Кіт позує для фотосесії у хустинці.

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