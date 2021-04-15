9 котів, які виглядають так, ніби хочуть знищити все людство. Фото

Кішки своїм страхітливим поглядом показують, що вони планують захопити світ. Усі звикли бачити котів їх і ласкавими, однак деякі можуть бути схожими на справжніх демонів.

Злі домашні коти завжди виглядають смішно через те, що не несуть оточуючим ніякої небезпеки. OBOZREVATEL зібрав кумедні фото незадоволених пухнастиків, які насправді лише здаються такими.

На Facebook Grumpy Cat підписано 8 мільйонів людей. Пухнаста улюблениця стала інтернет-знаменитістю завдяки незвичайній зовнішності. У 2019 кішка по кличці Соус Тардар, померла у віці семи років від інфекції.

Цей пухнастик завжди має невдоволений вираз мордочки.

Кіт у костюмі схожий на вельможного олігарха.

Цей котик насправді дуже милий, але своїми зубами часто лякає перехожих.

Кіт дуже дружелюбний і любить грати з дітьми.

Кіт вдає поганого хлопця з голлівудського кіно.

Діти бояться навіть наближатися до цієї красуні, хоча вона дуже ласкава і голосно муркоче.

Кіт своїм поглядом дав зрозуміти, що ненавидить купання.

Дорослий красень сумує, тому що його не пускають на вулицю.

Цей кіт, навіть коли розважається, має грізний вигляд.

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