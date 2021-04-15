Смішні пустощі котів, які занудьгували вдома. 10 фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2 хвилини
1,5 т.
Пухнастики намагалися розважити господарів.

Коли котам у домі стає сумно, вони обирають дивні предмети для пустощів. Наприклад, телевізор, піцу чи гарячі напої.

Пухнастики крадуть їжу й створюють безлад, іноді власники зовсім не розуміють їх логіки. OBOZREVATEL зібрав фото кумедних вчинків тварин.

Уся робота проходить під пильним керівництвом кішки.

Кіт допомагає вкручувати лампу

Через 5 хвилин піцу повинні були подати на стіл.

Не минуло й 5 хвилин з того часу, як піцу подали на стіл.

Кіт думав, що кактус їстівний.

Кілька годин виймали голки з язика кота

Кіт вирішив, що з іншої сторони більше корму.

Кіт застряг

Коти-бешкетники найбільше люблять хазяйнувати в шафі.

Кіт втратив рівновагу

Кіт веде пильне спостереження.

Кіт веде пильне спостереження

Коли хазяїн зайшов у кімнату, то ледь не втратив свідомість.

Кіт демонструє навички циркового мистецтва

Місто засинає, просинається мафія.

Місто засинає, просинається мафія

Кошеня було дуже голодне і накинулося на корм.

Кошення було дуже голодне

Кіт розлив капучино.

За секунду до злочину

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