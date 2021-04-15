Смішні пустощі котів, які занудьгували вдома. 10 фото
Коли котам у домі стає сумно, вони обирають дивні предмети для пустощів. Наприклад, телевізор, піцу чи гарячі напої.
Пухнастики крадуть їжу й створюють безлад, іноді власники зовсім не розуміють їх логіки. OBOZREVATEL зібрав фото кумедних вчинків тварин.
Уся робота проходить під пильним керівництвом кішки.
Через 5 хвилин піцу повинні були подати на стіл.
Кіт думав, що кактус їстівний.
Кіт вирішив, що з іншої сторони більше корму.
Коти-бешкетники найбільше люблять хазяйнувати в шафі.
Кіт веде пильне спостереження.
Коли хазяїн зайшов у кімнату, то ледь не втратив свідомість.
Місто засинає, просинається мафія.
Кошеня було дуже голодне і накинулося на корм.
Кіт розлив капучино.
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