Смішні пустощі котів, які занудьгували вдома. 10 фото

Коли котам у домі стає сумно, вони обирають дивні предмети для пустощів. Наприклад, телевізор, піцу чи гарячі напої.

Пухнастики крадуть їжу й створюють безлад, іноді власники зовсім не розуміють їх логіки. OBOZREVATEL зібрав фото кумедних вчинків тварин.

Уся робота проходить під пильним керівництвом кішки.

Через 5 хвилин піцу повинні були подати на стіл.

Кіт думав, що кактус їстівний.

Кіт вирішив, що з іншої сторони більше корму.

Коти-бешкетники найбільше люблять хазяйнувати в шафі.

Кіт веде пильне спостереження.

Коли хазяїн зайшов у кімнату, то ледь не втратив свідомість.

Місто засинає, просинається мафія.

Кошеня було дуже голодне і накинулося на корм.

Кіт розлив капучино.

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