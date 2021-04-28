"Заберите это!" 10 объявлений о домашних животных, которые рассмешат до слез. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
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Животные убегают прогуляться и не возвращаются домой

Домашние любимцы – свободолюбивы, даже находясь в комфортных условиях, в тепле и с едой, они все равно убегают. Кто-то теряет четвероногих, а некоторые находят чужих животных.

OBOZREVATEL собрал наиболее странные объявления о потерянных животных, которые озадачили и рассмешили сеть.

Хозяева потеряли кота и развесили смешное объявление: "Мишка, если ты это читаешь, возвращайся, мы тебя ждем!"

Хозяева креативно разыскивают своего домашнего любимца.

Люди нашли грызуна на улице, взяли его на временное содержание и разыскивают хозяина.

Не безразличные люди взяли грызуна, который заблудился на улице.

Хозяин просит людей, если увидят белого котика, сказать ему, чтобы шел домой.

Хозяин просит отдать белого кота.

Люди подобрали котика, который упал с высоты. Сейчас они разыскивают хозяина.

Люди нашли котика и нарисовали его портрет.

Кажется, что кот причастен к исчезновению домашнего любимца.

Хозяева ищут собаку.

Когда в поиск включаются дети, хочется бросать все и идти на помощь.

Детки ищут пропавшую овчарку.

Потерялся пес бойцовской породы.

Хозяева развесили угрожающее объявление.

Хозяева часто предлагают вознаграждение за найденных домашних любимцев.

Хозяева предложили награду за нахождения кота.

Хозяин разыскивает маленькую собачку и прикрепил на объявление странное фото.

Хозяин разместил смешное фото, ища собачку.

Пользователи соцсетей смеются над таким объявлением.

Хозяева прикрепили объявление в неожиданном месте.

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