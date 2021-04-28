"Заберите это!" 10 объявлений о домашних животных, которые рассмешат до слез. Фото

Домашние любимцы – свободолюбивы, даже находясь в комфортных условиях, в тепле и с едой, они все равно убегают. Кто-то теряет четвероногих, а некоторые находят чужих животных.

OBOZREVATEL собрал наиболее странные объявления о потерянных животных, которые озадачили и рассмешили сеть.

Хозяева потеряли кота и развесили смешное объявление: "Мишка, если ты это читаешь, возвращайся, мы тебя ждем!"

Люди нашли грызуна на улице, взяли его на временное содержание и разыскивают хозяина.

Хозяин просит людей, если увидят белого котика, сказать ему, чтобы шел домой.

Люди подобрали котика, который упал с высоты. Сейчас они разыскивают хозяина.

Кажется, что кот причастен к исчезновению домашнего любимца.

Когда в поиск включаются дети, хочется бросать все и идти на помощь.

Потерялся пес бойцовской породы.

Хозяева часто предлагают вознаграждение за найденных домашних любимцев.

Хозяин разыскивает маленькую собачку и прикрепил на объявление странное фото.

Пользователи соцсетей смеются над таким объявлением.

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