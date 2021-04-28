"Заберите это!" 10 объявлений о домашних животных, которые рассмешат до слез. Фото
Домашние любимцы – свободолюбивы, даже находясь в комфортных условиях, в тепле и с едой, они все равно убегают. Кто-то теряет четвероногих, а некоторые находят чужих животных.
OBOZREVATEL собрал наиболее странные объявления о потерянных животных, которые озадачили и рассмешили сеть.
Хозяева потеряли кота и развесили смешное объявление: "Мишка, если ты это читаешь, возвращайся, мы тебя ждем!"
Люди нашли грызуна на улице, взяли его на временное содержание и разыскивают хозяина.
Хозяин просит людей, если увидят белого котика, сказать ему, чтобы шел домой.
Люди подобрали котика, который упал с высоты. Сейчас они разыскивают хозяина.
Кажется, что кот причастен к исчезновению домашнего любимца.
Когда в поиск включаются дети, хочется бросать все и идти на помощь.
Потерялся пес бойцовской породы.
Хозяева часто предлагают вознаграждение за найденных домашних любимцев.
Хозяин разыскивает маленькую собачку и прикрепил на объявление странное фото.
Пользователи соцсетей смеются над таким объявлением.
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