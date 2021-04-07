10 кумедних пухнастих "злочинців", яких власники спіймали на гарячому

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 хвилини
1,0 т.
Домашні тварини сумують наодинці

Власники пухнастих улюбленців часто ловлять їх на місцях злочинів. Але від цього тварини не перестають пустувати.

OBOZREVATEL зібрав наймиліших "злочинців", яких було спіймано на гарячому. За відсутності господарів тварини примудряються натворити чимало капостей.

Користувач Twitter із ніком urfriendimane опублікував кота, який зіпсував готовий до випікання пиріг крихітними слідами лап. Кошеня зібрало 1,5 мільйона вподобань.

Пухнастий злочинець прагулявся по формі для піци

Кіт допоміг прикрашати страву, тому він абсолютно невинний.

Господарі змушені їсти пиріг з відбитками котячих лап

Миша з'їла половину нового килимка для комп'ютерної миші.

Ці очі нічого не їли

Кіт спробував на смак Мюнхенський чизкейк, перш ніж його подали до столу.

Злочинець втік з місця злочину

Злочинця спіймали на місці інциденту.

Кіт втратив рівновагу

Кіт залишив свій слід на стіні.

Кіт вирішив доповнити композицію

Господиня йшла подавати пиріг до святкового столу і побачила це.

Пухнастик спробував на смак спечений пиріг.

Домашній улюбленець є поціновувачем згущеного молока.

Кіт поласував згущеним молоком

Шкіряний диван постраждав.

Кіт всього добу був сам вдома

Тепер незрозуміло хто з них є справжнім злочинцем.

Хтось пробігся по розкатаному тісту

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