10 кумедних пухнастих "злочинців", яких власники спіймали на гарячому

Власники пухнастих улюбленців часто ловлять їх на місцях злочинів. Але від цього тварини не перестають пустувати.

OBOZREVATEL зібрав наймиліших "злочинців", яких було спіймано на гарячому. За відсутності господарів тварини примудряються натворити чимало капостей.

Користувач Twitter із ніком urfriendimane опублікував кота, який зіпсував готовий до випікання пиріг крихітними слідами лап. Кошеня зібрало 1,5 мільйона вподобань.

Кіт допоміг прикрашати страву, тому він абсолютно невинний.

Миша з'їла половину нового килимка для комп'ютерної миші.

Кіт спробував на смак Мюнхенський чизкейк, перш ніж його подали до столу.

Злочинця спіймали на місці інциденту.

Кіт залишив свій слід на стіні.

Господиня йшла подавати пиріг до святкового столу і побачила це.

Домашній улюбленець є поціновувачем згущеного молока.

Шкіряний диван постраждав.

Тепер незрозуміло хто з них є справжнім злочинцем.

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