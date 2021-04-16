Топ-13 кумедних тварин, які вмить піднімуть настрій. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Шоу
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Топ-13 кумедних тварин, які вмить піднімуть настрій. Фото

У мережі стрімко набрала популярність група під назвою "Тварини з потужною аурою", яка регулярно тішить користувачів кумедними знімками з домашніми вихованцями та дикими звірами.

На цю сторінку у Facebook Animals With Powerful Auras підписалися вже 315 тисяч користувачів мережі (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Цікаво, що творець популярної групи придумав її після смерті свого собаки. Знімки з тваринами допомагають йому впоратися з депресією.

Крім того, хлопець поставив собі за мету піти з роботи в сфері охорони здоров'я і повністю присвятити себе створенню мемів і написанню жартів.

Він під'єднав публічну сторінку "Тварини з потужною аурою" до сайту для фінансової підтримки креативних ідей, щоб кожен місяць набирати по 1680 євро. Саме стільки йому потрібно, щоб виконати свою мрію.

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