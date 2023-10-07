Гопник из подворотни назвал на Валдае (точнее – в Сочи) лидеров Западного мира "нашими западными коллегами". Тамбовский волк тебе товарищ и коллега, но не западные политики. В Москве нет никаких законов и правил, а есть понятия, как в хорошо слаженной мафиозной структуре, чем они и живут. Что он ел и пил перед этим, мы не знаем, но явно плохо влияющее на работоспособность мозга. Вне всякого сомнения президент "расеи" осознает безысходность любых усилий, которые предпринимаются им самим и его окружением. Однако, умирать не хочется и выбора у него нет.

Остается слабая надежда на полную изоляцию и превращения страны в некое подобие Северной Кореи. Проблема заключается лишь в одном – Северная Корея ни с кем не воюет и ее жители не знают – что такое интернет и доллары. Большая часть жителей двух городов – С. Петербурга и Москвы, привыкли к обратному. Именно эти города и определяют – быть или не быть России. Несмотря на очень большое количество прикормленных чиновников, депутатов, силовиков и работников госструктур, большинство этих городов составляют обычные рабочие и служащие разного рода бизнесов. Захотят ли они оказаться замурованными в комфортабельной тюрьме, мы скоро увидим.

Видео дня

У каждой проблемы есть две "стороны медали". Одна сторона это агрессор и его надо заставить уйти из Украины, другая это внешняя политика действующей власти Украины, начиная от президента. Почему Офис Президента не желает понять, что одними рукопожатиями и договоренностями лидеров Украины и Соединенных Штатов нельзя решить все проблемы, связанные с дополнительной финансовой и военной помощью?, - нам неведомо. С Конгрессом Соединенных Штатов, который является кошельком страны и полностью независим от Белого дома и Госдепа, никто в Вашингтоне не работает, а если и работает, то в ранге дипломатов Посольства Украины с почти нулевым эффектом. Это должны делать гр. США, а не Украины, причем постоянно. Представители американских государственных институтов, включая Посольство США в Киеве, не будут учить и разъяснять в ОП – что надо делать для получения современного вооружения и материальной поддержки. Это могут сделать только независимые американские НКО, которых практически нет в Украине. Круг замкнулся. Недавний визит Президента Зеленского в Вашингтон показал справедливость этих слов – Конгресс отказал ему в выступлении.

Что будет дальше? Скорее всего накапливание сил и средств ВСУ для прорыва на южном направлении, чтобы подготовить плацдарм для спецоперации по освобождению Крыма. Вряд ли раньше лета 2024 это может состояться, так как нужны не только дальнобойные ракеты, но и F-16. На сегодняшний день самой актуальной проблемой по-прежнему является отсутствие полного закрытия неба над Украиной. Киев в безопасности, однако этого мало. Возможно и этот фактор немного расхолаживает украинских топ чиновников и дипломатов. Пэтриотс стоят немалых денег и одна батарея самого эффективного американского ПРО - не мешок картошки. По этой проблеме надо работать с Конгрессом, а не только с Белым домом и Пентагоном. Когда это поймут на Банковой, в Украину придет более спокойная жизнь даже во время войны. Мы очень на это надеемся.