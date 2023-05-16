Жителей Брянской области просят выйти на поиски тела пилота сбитого Су-34: сказали запастись болотными сапогами

В Брянской области местных жителей просят выйти на поиски тела пилота сбитого истребителя Су-34. С просьбой выступила администрация Стародубского района, неподалеку от которого рухнула боевая машина в минувшие выходные.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Людям сразу посоветовали запастись болотными сапогами.

"Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами", – сказано в сообщении.

Поиски должны начаться во вторник, 16 мая, с самого утра.

Как известно, всего были подбиты 2 вертолета Ми-8 и 2 самолета. Минобороны РФ пока никак не комментировало это происшествие.

Глава Брянской области заявлял, что в регионе упал только один вертолет. Однако крушение четырех боевых машин уже успел подтвердить "президент" Беларуси Александр Лукашенко.

"Трое суток после событий рядом с нами – я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска", – сказал Лукашенко.

Отметим, ЧП в Брянской области РФ произошло 13 мая. Там подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных судов.

Граждане России устроили из-за этого очередную истерику. Они пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону.

Выяснилось, что упавшие истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – подстраховать их.

В Офисе президента Украины прокомментировали падение двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области. Там отметили, что в России начинается "контрСВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии падения истребителей и вертолетов РФ в Брянской области ударные БПЛА атаковали позиции российских ПВО, отвечающих за воздушное прикрытие государственной границы с Украиной. В результате удара беспилотников была уничтожена российская современная радиолокационная станция "Подлет".

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