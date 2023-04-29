'Ждите, чем это все закончится': в России собираются судить похищенного 14-летнего украинского ребенка, – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в России собираются судить похищенного оккупантами украинского ребенка. 14-летнюю девочку не хотят возвращать в Украину, пока не рассмотрят дело против нее в суде.

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Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, на заседании Совбеза ООН украинская сторона продемонстрировала собравшимся фото этого ребенка.

"Ее забрали абсолютно сознательно россияне, и сознательно ее держат фактически в плену. Потому что когда мы начали заниматься вопросом ее возвращения домой, то Россия якобы открыла там уголовное производство против нее. Ее начали осматривать медики без разрешения на то родителей, не допускают к ней других украинских детей", – рассказал омбудсмен.

Он добавил, что мама девочки сейчас в Украине и разыскивает своего ребенка. И россияне, зная это, намеренно придумали это судебное дело только для того, чтобы не отдавать несовершеннолетнюю ее родным.

"Чтобы это не был примером того, что все же мы можем забирать украинских детей...Ждите, чем это все закончится", – отметил Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Первая леди Елена Зеленская сообщила, что в настоящее время в неволе у государства-агрессора России находятся более 19 тысяч детей из Украины.

– Депортированных с временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат в более чем 70 лагерях в России. При этом несовершеннолетних украинцев постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их.

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