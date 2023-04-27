Зеленская: Россия депортировала более 19 тысяч украинских детей

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что в настоящее время в неволе у государства-агрессора России находятся более 19 тысяч детей из Украины. Это преступление российских оккупантов против украинского народа наиболее дерзкое, поскольку направлено против наименее защищенных граждан нашего государства.

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Об этом супруга главы украинского государства рассказала во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 апреля. Зеленская отметила, что в Кремле придумали целую технологию – родителей убивают или захватывают в плен, а детей похищают и незаконно депортируют в РФ, передает "Укринформ".

Она рассказала несколько ужасных историй из Мариуполя, когда российские террористы разлучали детей с родителями. Мальчик Саша с мамой Снежаной пережили в Мариуполе ужасные обстрелы, голод и жажду. Оккупанты забрали ребенка, даже не позволив попрощаться с мамой. Они говорили, что он ей не нужен и найдет новую семью в России. Саша спасся, потому что смог связаться с бабушкой. Его мама до сих пор в плену у врага.

12-летняя Кира потеряла папу в Мариуполе под обстрелами, оккупанты вывезли ребенка во временно захваченный Донецк. Украине невероятными усилиями удалось вернуть Киру, теперь она проживает с бабушкой.

Мужчина по имени Евгений попал за решетку после того, как россияне начали в городе так называемую "фильтрацию". Трое его детей Матвей, Александра и Святослава попали в детский дом, затем их депортировали в Россию. Детей удалось освободить в последний момент в одном из детских домов в Московской области, там их должны были отдать на "усыновление".

По словам Зеленской, сейчас всего 361 такая история, которая имеет счастливое завершение. Однако примерно 19 319 украинских детей все еще находятся в неволе в России. Эти данные не точны, поскольку получить информацию из временно захваченных оккупантами городов сейчас практически невозможно.

Первая леди подчеркнула, что Украина нуждается в помощи всего мира, чтобы вернуть детей домой. Каждый день имеет критическое значение – в таких условиях разрушается психика ребенка и всей семьи, которая практически не имеет шансов на покой.

"Это не случайное преступление, это политика, сознательный механизм, который Россия использует, чтобы превратить наших детей в чужестранцев, забрать их из семей, лишить имен, памяти, языка и корней", – подчеркнула супруга президента.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Путина – его подозревают в непосредственном участии в насильственной депортации граждан Украины и неспособности помешать совершению военных преступлений военнослужащими и чиновниками РФ.

Вместе с ним арестовать должны и российскую детскую омбудсменку Марию Львову-Белову, которая организовывала похищение украинских детей с оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПАСЕ признала ордер МКС в Гааге на арест Путина по подозрению в организации похищения украинских детей. Соответствующая резолюция была принята 27 апреля.